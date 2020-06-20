  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek

Yeniakit Publisher
2020-06-20 19:31:32 -
Gaziantep'te maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği, 22 Haziran'dan itibaren kent genelinde maske takmayanlara 900 lira idari para cezası kesileceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, maske kullanıma yönelik denetimlerin artacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"22 Haziran Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı