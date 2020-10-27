Gaziantep'te lokomotifin hafif ticari araca çarpması güvenlik kamerasında
İslahiye ilçesinde geçen hafta 2 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin lokomotifin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geçen hafta lokomotifin hafif ticari araca çarptığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, Kozdere Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yaşanan kaza lokomotifin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, lokomotifin seyir halindeyken hemzemin geçitten yolun karşısına geçmeye çalışan hafif ticari araca çarpması, çarpmanın şiddetiyle aracın bazı parçalarının etrafa dağılması görülüyor.
20 Ekim'de meydana gelen kazada, Sadettin Kara yönetimindeki 77 AAJ 010 plakalı hafif ticari araca, Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e giden ve bağlı vagon bulunmayan lokomotif çarpmış, araçta sıkışan sürücü Kara ile yanında bulunan çocuklar Ela Nur Soysal (6) ile Zeynep Azra Soysal (8) itfaiye ekiplerince çıkartılmıştı.
Nurdağı ve İslahiye İlçe Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan sürücü Kara ile Zeynep Azra Soysal yaşamını yitirmişti.
Hayati tehlikesi bulunan Ela Nur Soysal'ın ise tedavisi sürüyor.