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Ekonomi Gaziantep’te kurban hazırlıkları başladı
Ekonomi

Gaziantep’te kurban hazırlıkları başladı

Gaziantep Şahinbey Belediyesi kurban bayramı için hazırlıklarına şimdiden başladı. Belediye bu amaçla kurban kesim yeri yapımı için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 13:13:00 -
Gaziantep’te kurban hazırlıkları başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Şahinbey Belediyesi Kurban Kesim Yeri Yapım İşi yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek  ve teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale, e-teklifleri Şahinbey İlçe Belediyesi- Encümen Salonu’nda 17.05.2021 tarih ve saat 11.00’de açılacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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