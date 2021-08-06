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Yerel Gaziantep'te kum fırtınası! "Kıyamet, sen koru Ya Rabbim"
Yerel

Gaziantep'te kum fırtınası! "Kıyamet, sen koru Ya Rabbim"

Gaziantep'te çıkan kum fırtınası, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 23:09:00 -

Türkiye, son bir haftadır yangınlarla mücadele ederken, Gaziantep'ten de bir doğa olayı haberi geldi.

Kum fırtınası çıktı

Zor görüntüyebileceğimiz kum fırtınası olayı, Gaziantep'te ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan olay, önüne gelen her şeyi savurdu.

"Kıyamet, sen koru Ya Rabbim"

Şiddetli kum fırtınasıyla gökyüzü tozla kaplanırken, videoyu çeken vatandaşın "Kıyamet, aman aman. Bu ne? Sen koru Ya Rabbim" dediği duyuluyor.

 

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