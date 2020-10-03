Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan bin 154 kişiye ceza
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bin 154 kişi hakkında sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde bin 154 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden cezai işlem uygulandı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 3 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.