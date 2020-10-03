  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan bin 154 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan bin 154 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-03 10:03:16 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan bin 154 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bin 154 kişi hakkında sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde bin 154 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 3 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelişme bu kez cephe hattından değil! Gürcistan'da Ermenistan'ın can damarını kestiler
Dünya

Gelişme bu kez cephe hattından değil! Gürcistan'da Ermenistan'ın can damarını kestiler

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar sürerken Gürcistan'dan gelen bir haber gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Gürcist..
Cephe hattında Putin’i sarsacak gelişme! Altınları bırakıp kaçtılar
Dünya

Cephe hattında Putin’i sarsacak gelişme! Altınları bırakıp kaçtılar

Cephe hattında büyük kayıplar veren Ermenistan, başlayan operasyonların ardından Karabağ'daki yatırımcıları da elinde kaçırdı. Rusya'nın öne..
Azerbaycan duyurdu! Ermeniler 5 günün sonunda öyle bir darbe yedi ki…
Dünya

Azerbaycan duyurdu! Ermeniler 5 günün sonunda öyle bir darbe yedi ki…

Azerbaycan Savunma Bakanlığı 6. gününü dolduran çatışmalarda Ermenistan ordusuna ait 1,2 milyar dolar değerindeki askeri teçhizat ve mühimma..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay