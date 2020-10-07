  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 985 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 985 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:10:43 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 985 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlal eden 985 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 985 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 5 kişiye, denetlenen 171 iş yerinden de birine idari işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal bakanlığın cevabı sonrası şok oldu
Gündem

Fatih Portakal bakanlığın cevabı sonrası şok oldu

FOX TV’den istifa eden Fatih Portakal, CHP'nin sözcülüğüne ve akılalmaz muhalefetine devam ediyor.
Joe Biden'den Erdoğan'a küstah çağrı
Dünya

Joe Biden'den Erdoğan'a küstah çağrı

Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını" ger..
Çarpıcı iddia: Koronavirüs o şekilde bulaşmıyor
Korona Virüs

Çarpıcı iddia: Koronavirüs o şekilde bulaşmıyor

Kaliforniya Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, koronavirüsün dokunaklı yüzeylerden bulaşmadığını ..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay