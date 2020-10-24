Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 848 kişiye ceza
Vali Davut Gül: "Elimizde aşıdan daha etkili iki tedbir var, maske ve mesafe"
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 848 kişiye cezai işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 848 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 7 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.
Denetlenen 175 iş yerinde ise bir olumsuzluğa rastlanmadı.
- Vali Gül'den uyarı
Öte yandan, Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşının bulunması ve tüm dünyada yaygınlaşmasının 1,5-2 yıl sürebileceğini belirterek, "Elimizde aşıdan daha etkili iki tedbir var, maske ve mesafe. Zorunlu olmadıkça lütfen evinizden çıkmayın, kalabalık ortamlara girmeyin. Zorunlu durumlarda maskeni tak, mesafeni koru." ifadelerini kullandı.