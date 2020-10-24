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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 848 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 848 kişiye ceza

Vali Davut Gül: "Elimizde aşıdan daha etkili iki tedbir var, maske ve mesafe"

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:57:18 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 848 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 848 kişiye cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 848 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 7 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.

Denetlenen 175 iş yerinde ise bir olumsuzluğa rastlanmadı.

- Vali Gül'den uyarı

Öte yandan, Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşının bulunması ve tüm dünyada yaygınlaşmasının 1,5-2 yıl sürebileceğini belirterek, "Elimizde aşıdan daha etkili iki tedbir var, maske ve mesafe. Zorunlu olmadıkça lütfen evinizden çıkmayın, kalabalık ortamlara girmeyin. Zorunlu durumlarda maskeni tak, mesafeni koru." ifadelerini kullandı.

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