  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 bin 682 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-07-10 09:22:36 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 bin 682 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte son 24 saatte sosyal mesafeye uymayan veya nizami maske takmayan 4 bin 682 kişiye toplam 4 milyon 213 bin 800 lira ceza kesildiğini bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabı aracılığıyla kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Kentte son 24 saatte uygulanan cezai işlemin tablosunu paylaşan Gül, toplamda 4 bin 682 kişiye 4 milyon 213 bin 800 lira ceza kesildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tehlike büyük. Tedbir basit. Maskeyi tak, mesafeyi ayarla. Temizliği ihmal etme. Kurallara uymayan 4 bin 682 kişiye idari ceza verilmiştir. Lütfen çenenizde ve elinizde maskeyle dolaşmayınız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı