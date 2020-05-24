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Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 bin 125 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:30:50 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 bin 125 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kurallara uymayan 3 bin 125 kişiye idari para cezası uygulandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığını hatırlattı.

Gül, dün kısıtlamanın ilk günününde Gaziantep'te kurallara uymayan 3 bin 125 kişiye idari para cezası verildiğini belirtti.

"Vakalarımızın yüzde 77'si hastalığı akrabası ya da arkadaşından kapmış." ifadesini kullanan Gül, şunları kaydetti:

"Hiçbiri hasta olacağını ya da hastalığı bulaştıracağını düşünmüyordu. Kapı komşu olsanız bile akrabalarınıza gitmeyin, misafir kabul etmeyin, birlikte yemek yemeyin, bayramlaşma yapmayın. Kul hakkına girmeyin."

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