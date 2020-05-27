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Yerel

Gaziantep’te korku dolu anlar! Raydan çıkan tramvay direğe çarparak durabildi

Gaziantep’te İbni Sina istasyonuna seyreden tramvay, Gaziamuhtarpaşa bulvarında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 11:25:00 -
Gaziantep’te korku dolu anlar! Raydan çıkan tramvay direğe çarparak durabildi

Gaziantep’te tramvay raydan çıkarak direğe çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tramvay seferlerinin durması vatandaşları mağdur etti.

Direğe çarparak durabildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziulaş firması bünyesinde hizmet veren ve Gar istasyonundan, İbni Sina istasyonuna seyreden tramvay, Gaziamuhtarpaşa bulvarında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Elektrik güç direğine çarparak durabilen tramvayda yolcu olmaması nedeniyle facianın önlendiği belirtilirken, şans eseri yaralanan olmadı.

İşe yürüyerek gittiler

Kazanın ardından tramvay seferleri durdu. Sabah işe gitmek için tramvayı kullanan binlerce vatandaş ise mağdur oldu. Vatandaşlar çarşıya 3 durak kala teknik arıza var denilerek indirildi. İşe geç kalan vatandaşlar ise belediye otobüslerinin geç gelmesinden dolayı yürüyerek iş yerine gitti.

Yetkililer konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

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