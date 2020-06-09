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Aktüel

Gaziantep’te komşuların kuş kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Gaziantep’te komşuları ile kuş nedeniyle tartışan iki kardeş bıçakla yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 18:18:48 -
Gaziantep’te komşuların kuş kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Gaziantep’te komşuları ile kuş nedeniyle tartışan iki kardeş bıçakla yaralandı. Ailelerin de karıştığı kavga nedeniyle polis, mahallede geniş güvenlik tedbirleri aldı.



Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Ceylan Sokak’ta yaşayan H.K. ve M.K. isimli iki kardeş ile komşuları M.S. ve İ.S. arasında kuş uçurtma konusunda tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ise H.K. ve M.K isimli kardeşler bıçakla yaralandı. İki kardeş çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Nizip Devlet Hastanesi’ne götürülerken, olay yerine gelin polis ekipleri ise araya girerek iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri, gerginliğin hakim olduğu mahalle ve hastanede geniş güvenlik tedbirleri alarak, kavganın daha da büyümesini engelledi.



Ekipler, iki kardeşi yaralayan M.S. ve İ.S. isimli şahısları gözaltına alırken, yaralı kardeşlerin ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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