Gaziantep'te kendiliğinden yetişen gelincikler görsel şölen sunuyor
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, doğada kendiliğinden yetişen gelincikler görsel şölen sunuyor.
Gaziantep Üniversitesi İslahiye Yerleşkesi yakınlarındaki tarlalarda açan gelincikler, bölge halkının ve İslahiye-Nurdağ kara yolunu kullanan sürücülerin beğenisini topluyor. Fotoğraf tutkunları da bölgedeki gelincikleri karelerine yansıtıyor.
Araçlarıyla geçerken gelincikleri fark edenler de durup çiçekler arasında hatıra fotoğrafı çektiriyor.