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Aktüel

Gaziantep'te kendiliğinden yetişen gelincikler görsel şölen sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:40:52 -
Gaziantep'te kendiliğinden yetişen gelincikler görsel şölen sunuyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, doğada kendiliğinden yetişen gelincikler görsel şölen sunuyor.

Gaziantep Üniversitesi İslahiye Yerleşkesi yakınlarındaki tarlalarda açan gelincikler, bölge halkının ve İslahiye-Nurdağ kara yolunu kullanan sürücülerin beğenisini topluyor. Fotoğraf tutkunları da bölgedeki gelincikleri karelerine yansıtıyor.

Araçlarıyla geçerken gelincikleri fark edenler de durup çiçekler arasında hatıra fotoğrafı çektiriyor.


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