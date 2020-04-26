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Aktüel

Gaziantep’te kaydedilen görüntüler pes dedirtti

Türkiye’de korona virüsle mücadelede ciddi anlamda yol alınırken, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Gaziantep’in bir mahallesinde çekilen görüntüler ’pes’ dedirtti.

2020-04-26 14:29:37 -
Gaziantep’te kaydedilen görüntüler pes dedirtti

Türkiye’de korona virüsle mücadelede ciddi anlamda yol alınırken, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Gaziantep’in bir mahallesinde çekilen görüntüler ’pes’ dedirtti.


Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir mahallede vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra, sosyal mesafe kuralı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı adeta çiğnendi. Çekilen görüntülerde sokaklarda dolaşanların ve kapıda önünde toplananların sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.

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