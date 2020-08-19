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Yerel Gaziantep’te kavşakta feci kaza! 2 yaralı
Yerel

Gaziantep’te kavşakta feci kaza! 2 yaralı

Gaziantep'te İslahiye-Nurdağı çevre yolu Biber Anıtı Kavşağı'nda TIR ile otomobilin feci şekilde çarpışması sonucu 2 yaralının olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 15:48:00 -
Gaziantep’te kavşakta feci kaza! 2 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde TIR ile otomobil feci şekilde çarpıştı. Edinilen bilgiye göre çarpışma sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Beyazıt Uçar’ın kullandığı 31 AER 20 plakalı TIR, Sadullah Karakanlı'nın (32) kullandığı 27 SL 188 plakalı otomobille İslahiye-Nurdağı çevre yolu Biber Anıtı Kavşağı'nda çarpıştı.

Kaza sonrasında yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonrasında Sadullah Karakanlı'nın durumuna ilişkin hayati tehlikesinin bulunduğu açıklaması yapıldı.

Korkutan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Hatay istikametinden gelen tırın kavşakta çarpıştığı otomobili sürükleyerek orta refüje taşıması ve kaza sonrası çevredekilerin otomobildeki yaralının yardımına koşması yer alıyor.

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