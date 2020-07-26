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Aktüel

Gaziantep'te kapkaç anı güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-07-26 13:51:53 -
Gaziantep'te kapkaç anı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekstilkent Mahallesi'ndeki kapkaç olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, bir kişinin cep telefonunun çalındığı anların güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde zanlının motosikletle bir kişinin elindeki cep telefonunu çalıp kaçması yer alıyor.

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