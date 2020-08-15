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Aktüel

Gaziantep'te kamu binalarından hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 10:01:27 -
Gaziantep'te kamu binalarından hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kamu binalarındaki hırsızlıklarla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'ndeki kamu binalarından hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının M.A. olduğunu belirledi.

Adresinde yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde zanlının kamu binasına girmesi ve çaldığı malzemelerle bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

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