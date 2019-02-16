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Gaziantep'te kaçak içki operasyonu

Gaziantep'te, polisin düzenlediği kaçak içki operasyonunda 547 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 18:52
Gaziantep'te kaçak içki operasyonu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya kaçak içki sürülmek istendiği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, kaçak içki bulunduğunu saptadığı bir depoya savcılık kararıyla baskın düzenledi. Baskında 547 şişe kaçak içki ele geçirilirken, ismi açıklanmayan depo sahibi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin, 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan sorgulandığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 18:52
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