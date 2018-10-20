THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Gaziantep'te isyan ettiren manzara! 'Bunları bırakanlar, bunlardan beter olsunlar'

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde çuval içerisinde sokağa bırakılmış 8 yavru köpek bulundu. Köpeklerin yanından "Yolcu sütünü verin. Anneleri yoktu" yazılı bir not da çıktı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 14:59
Gaziantep'te isyan ettiren manzara! 'Bunları bırakanlar, bunlardan beter olsunlar'

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Ortaklı Mahallesi'nden Hatay’ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ne seyreden Mahmut Sezer isimli vatandaş Tahtaköprü Barajı bölgesinde bir çuvalın hareket ettiğini fark etti. Çuvalın ağzını açan Sezer, büyük bir şok yaşadı. Sezer'in açtığı çuvalın içinden 8 köpek yavrusu çıktı.

"Bunları bırakanlar, bunlardan beter olsunlar" yazdı

Yavrulara sahip çıkan Sezer, çuvalda ise "Yolcu sütünü verin. Anneleri yoktu" yazılı not da buldu. Notu okuyunca şaşıran Sezer, notun üstüne ise "Bunları buraya bırakanlar, bunlardan beter olsun" yazısını yazdı. Mahmut Sezer, "Sabah saatlerinde Hatay Hassa’da bulunan iş yerime gidiyordum. Bir çuvalın hareket ettiğini gördüm, çuvalı açtığımda 20 günlük, köpek yavrularını gördüm. Nasıl bir vicdan bu yavruları bırakabilir. Bu canları atanlar insan olmaz. Bu vicdansızlar, bu canlardan daha beter olsunlar. Yazık annelerinde ayrılmışlar. Hayvanları sevmeyen insan olamaz" dedi.

Gaziantep Hayvanları Koruma Temsilcisi tarafından alınan yavru köpekler, İslahiye'deki köpek barınağına götürüldü.

Ä°syan ettiren manzara! "BunlarÄ± bÄ±rakanlar, bunlardan beter olsunlar"

Ä°syan ettiren manzara! "BunlarÄ± bÄ±rakanlar, bunlardan beter olsunlar"

Ä°syan ettiren manzara! "BunlarÄ± bÄ±rakanlar, bunlardan beter olsunlar"

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 14:59
  1. Hatay
  2. Gaziantep
  3. İslahiye
  4. yavru köpekler
  5. yavru köpekleri sokağa terk ettiler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    1. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    2. Şer ekseni, şımarık Prens Selman'ın..
    3. Gaziantep'te isyan ettiren manzara!..
    4. Hain saldırı! 1 özel harekat polisi..
    5. Öğle tatilinde atölyeye gitti, "üretim..
    6. Mehmetçik'in eğitimi sırasında Van..
    7. S. Arabistan'a Kaşıkçı tepkisi:..
    8. 160 kiloluk bal kabağı, görenlerin..
    9. Af Örgütü'nden Kaşıkçı çıkışı:..
    10. Kışlakçı: Cemal için adalet istiyoruz
    11. Reuters: Kaşıkçı'nın cesedi bulunmak..
    12. Suudiler, ne oldu da Kaşıkçı..
    13. Geçim kaynakları oldu! Köylüler..
    14. Suudi Arabistan'dan dikkat çeken Cemal..
    15. Karamollaoğlu'ndan 'Öğrenci Andı'..
    16. Kızına soğan fırlatıp, tokat attı,..
    17. Fuat Oktay: Her ne pahasına olursa olsun
    18. Fuat Oktay: Ara Güler hafızalardan..
    19. Başkan Erdoğan açıkladı! İş..
    20. Çavuşoğlu, Kosova Meclis Başkanı ile..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?