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Gaziantep'te istinat duvarı çöktü! Facianın eşiğinden dönüldü

Gaziantep'te bir site içerisinde bulunan istinat duvarı, büyük bir gürültüyle çöktü. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda yaralanan olmazken, park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi.

30 Eylül 2018 Pazar 11:09
Gaziantep'te istinat duvarı çöktü! Facianın eşiğinden dönüldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Burak Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içerisindeki istinat duvarı çöktü. Güvenlik kameralarına da yansıyan çökmenin ardından büyük bir toz bulutu havaya kalktı. Olayda yaralanan olmazken, park halindeki bir araç zarar gördü. Büyük bir gürültüyle meydana gelen olay sonrasında ise site sakinleri de panik yaşadı. Deprem olduğunu zanneden vatandaşlar kendilerini oturdukları binanın dışına attı.

Çocukların oyun oynadığı alanda meydana gelen çökme sırasında, herhangi bir çocuğun da olay yerinde bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Olayın ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerce istinat duvarının enkazının altında kimse olup olmadığı araştırıldı. İtfaiye ekipleri, cihazlarla enkazın altında kalan yaralı bulunup bulunmadığını tespit etmeye çalıştı.

 

Site sakinleri daha önce de 2 sefer istinat duvarının çöktüğünü söyleyerek, daha sağlam bir istinat duvarının yapılması gerektiğini ifade etti.

Enkazın altında kimsenin olmadığını belirleyen ekipler, duvarın çökme nedenini araştırıyor.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 11:09
  1. Gaziantep
  2. Şehitkamil
  3. İstinat duvarı çöktü
  4. facianın eşiğinden dönüldü

YORUM YAZ

  • hakikathakikat30 dk önce
    dünyanın neresinde görülmüş priket tuğlalarından istinat duvarı yapıldığı işgüzarlıktan başka bişey değil istinat duvarı kaya parçalarından yapılır ve yamaca meyilli yapılır kesinlikle yapan firmalar soruşturma açılmalı akparti kılıfının içindeki menfaat peres şarlatanlara iş vermeyin reisim reis akpartinin içindeki menfaatçi şarlatanlarıo imha edersen oy patlaması yaşarsın onlar senden görünüp akpartinin kuyusunu kazanlardır ..reisimize Allah uzun ömürler versin..vesselam
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