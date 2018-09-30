Gaziantep'te istinat duvarı çöktü! Facianın eşiğinden dönüldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Burak Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içerisindeki istinat duvarı çöktü. Güvenlik kameralarına da yansıyan çökmenin ardından büyük bir toz bulutu havaya kalktı. Olayda yaralanan olmazken, park halindeki bir araç zarar gördü. Büyük bir gürültüyle meydana gelen olay sonrasında ise site sakinleri de panik yaşadı. Deprem olduğunu zanneden vatandaşlar kendilerini oturdukları binanın dışına attı.

Çocukların oyun oynadığı alanda meydana gelen çökme sırasında, herhangi bir çocuğun da olay yerinde bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Olayın ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerce istinat duvarının enkazının altında kimse olup olmadığı araştırıldı. İtfaiye ekipleri, cihazlarla enkazın altında kalan yaralı bulunup bulunmadığını tespit etmeye çalıştı.

Site sakinleri daha önce de 2 sefer istinat duvarının çöktüğünü söyleyerek, daha sağlam bir istinat duvarının yapılması gerektiğini ifade etti.

Enkazın altında kimsenin olmadığını belirleyen ekipler, duvarın çökme nedenini araştırıyor.