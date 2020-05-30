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Gaziantep’te işlek cadde ve sokaklar boş kaldı

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden biri olan Gaziantep’te, işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 12:53:19 -
Gaziantep’te işlek cadde ve sokaklar boş kaldı

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden biri olan Gaziantep’te, işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.


İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 14 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı büyükşehirlerden biri olan Gaziantep’te de hafta içi yoğunluğun yaşandığı pek çok cadde ve sokak sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep’te, normal zamanda araç ve yaya trafiğinin had safhada olduğu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, kale çevresi, İstasyon Caddesi ve tarihi İpek Yolu gibi pek çok nokta boş görüntüsüyle dikkat çekti.


Cadde ve sokaklarda, genelge kapsamında yürüyüş mesafesindeki market ve fırınlara gidişlerine izin verilen az sayıdaki vatandaş dışında kimse yer almadı.

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