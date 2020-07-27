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Aktüel

Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-07-27 09:31:11 -
Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki 3 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde, zanlının hırsızlık yaptığı anlar yer alıyor.

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