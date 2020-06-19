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Aktüel

Gaziantep'te iş yerleri ve otomobilden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:01:54 -
Gaziantep'te iş yerleri ve otomobilden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilen 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki 2 iş yeri ve 1 otomobilden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde, zanlıların iş yerlerinden ve otomobilden yaptığı hırsızlık anları yer alıyor.

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