Gaziantep'te iş kazası: 1 kişi öldü
Gaziantep'te üzerine vincin kancası düşen işçi hayatını kaybetti.02 Ağustos 2018 Perşembe 15:13
Mehmet Ören (27), merkez Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'ndeki toplu konut inşaatında çalıştığı sırada üzerine vincin "bom" diye tabir edilen demir kancası düştü.
İnşaat işçisi Ören, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Ören'in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Adli Tıp Kurumu önünde ağıtlar yakan iki çocuk babası Ören'in yakınları sinir krizleri geçirdi.
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