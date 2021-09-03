Gaziantep'te iki minibüs çarpıştı! Ortalık can pazarına döndü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki minibüsün çarpıştığı kazada ortalık can pazarına döndü.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı ilçesi Noğaylar Mahallesi mevkisinde Ş.Ç. yönetimindeki 14 DY 115 plakalı minibüs ile H.E.B. yönetimindeki 01 EHY 08 plakalı minibüs çarpıştı.
Araca sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.
Aralarında sürücülerin de bulunduğu 10 yaralı, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.