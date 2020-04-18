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Aktüel

Gaziantep'te iki kapkaç şüphelisinden biri tutuklandı

2020-04-18 20:11:27 -
Gaziantep'te iki kapkaç şüphelisinden biri tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan iki kapkaç zanlısından biri tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Şahinbey ilçesindeki Boyacı Mahallesi'nde yaşanan kapkaç olayının iki şüphelisinin yakalanması için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Polis, görüntüler aracılığıyla kimliklerini belirledikleri iki zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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