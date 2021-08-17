Gaziantep’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: Bir ölü iki yaralı

Kaza, Gaziantep-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Ali Solgun yönetimindeki 09 RB 194 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yunus Emlik yönetimindeki 27 AKT 38 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüler Solgun, Emlik ve Salih Altuntaş araçlarda sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından sıkıştıkları yerden uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücülerden Ali Solgun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Solgun'un cenazesi ise Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.