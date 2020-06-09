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Aktüel

Gaziantep’te hortum paniği

Gaziantep’in Nizip ilçesinde ortaya çıkan hortum, korkulu anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 17:34:17 -
Gaziantep’te hortum paniği

Gaziantep’in Nizip ilçesinde ortaya çıkan hortum, korkulu anlar yaşattı. Hortumun geçtiği güzergahta çok sayıda evin çatısı ve elektirik direği hasar gördü.


Nizip ilçesine bağlı Yarımtepe Mahallesi’nde dün gece çıkan hortum, mahalle halkına kabus yaşattı. Hortum nedeniyle evlerin çatıları uçarken, elektirik direkleri yerinden söküldü. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve arama ekipleri sevk edilirken, can kaybı yada yaralanan olup olmadığı araştırıldı.


Olayda, hortumun geçtiği güzergahlarda bulunan çok sayıda ev ve elektrik direğinin hasar gördüğü belirlenirken can kaybı yada yaralanan bulunmadığı tespit edildi.

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