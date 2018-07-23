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Gaziantep'te hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde hırsızlık amacıyla bir otele giren 2 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:55
Gaziantep'te hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesi'ndeki bir otelde hırsızlık amaçlı şahısların olduğu bilgisini alan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, otelin 3. katında el feneriyle dolaşan M.G. ve M.A'yı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Otelde yapılan incelemelerde farklı katlarda çok sayıda elektrik kablosu, ses sistemleri, monitör, avize, bilgisayar kasası, aydınlatma lambaları ile hırsızlık amaçlı kullanılan demir kesme makası, kerpeten, maket bıçağı ve levye ele geçirildi.

Şüphelilerin otel içerisinde yol açtıkları zararın yaklaşık 500 bin lira olduğu tespit edildi.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:55
  1. Gaziantep
  2. HIRSIZLIK
  3. otel

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