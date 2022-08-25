Gaziantep’te hırsızlık yapan 2 kişi gözaltına alındı
Gaziantep’te durumundan şüphelenerek durdurulan ve bir okuldan bakır kablo çalarak hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi’nde şüphelenerek durdurulan ve bir okuldan bakır kablo çalarak hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Açıklamada, durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 şüpheli şahsın yapılan kontrollerinde yanlarında bulunan bakır kablo ve muhtelif malzemeleri bir okuldan çaldıkları tespit edildiği, ikametten ve iş yerinden hırsızlık suçlarından kayıtları bulunan 2 şüpheli şahıs yakalandığı belirtildi.
Yakalanan şüphelilerin haklarında iş yerinden ve kurumdan hırsızlık ile görevli memura mukavemet suçlarından yasal işlemin başlatıldığı bilgisi verildi. (İLKHA)