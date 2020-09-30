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Aktüel Gaziantep'te gıda işletmelerine Kovid-19 denetimi
Aktüel

Gaziantep'te gıda işletmelerine Kovid-19 denetimi

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan: - "Gaziantep'te pide fırınları, restoranlarla ilgili bu süreçte hijyen kurallarına uymayan, kendini yenilemeyen, Kovid-19 tedbirlerine hassasiyet göstermeyen 55 işletmeyi kapattık. Bundan sonra da kapatmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar işletmelere 2,5 milyon lira üzerinde ceza işlemi uygulandı"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 12:39:32 -
Gaziantep'te gıda işletmelerine Kovid-19 denetimi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden oluşan ikişer kişilik 100 ekip, kentteki fırın, lokanta, kafeterya gibi gıda işletmelerinde Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde denetimler gerçekleştirdi.

Polis ve zabıta ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarının uygulanıp uygulanmadığı kontrol edildi.

İşletmelerin üretim bölümlerinde de incelemelerin yapıldığı denetimlerde, işletmeci ve çalışanlar Kovid-19'a karşı uyarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, denetimler sırasında gazetecilere, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerin sıkı şekilde yapıldığı söyledi.

Ekiplerin lokanta, fırın, kafeterya gibi yoğunluğun bulunduğu işletmelerde denetimlerini sürdürdüğünü ifade eden Karayılan, "Mart ayından itibaren şu ana kadar toplamda 35 bin 600 işletmede denetim yapıldı. Bu kapsamda kentte bir günde 4 bin 617 denetim yaparak Türkiye'de rekor kırmıştık." dedi.

Karayılan, denetimlerinin amacının farkındalık oluşturmanın yanı sıra esnafa destek çıkmak ve tüketiciyi korumak olduğuna dikkati çekti.

Üretici ile tüketici arasındaki dengenin sağlanması gerektiğine işaret eden Karayılan, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te pide fırınları, restoranlarla ilgili salgın sürecinde hijyen kurallarına uymayan, kendini yenilemeyen, Kovid-19 tedbirlerine hassasiyet göstermeyen 55 işletmeyi kapattık. Bundan sonra da kapatmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar 2,5 milyon lira üzerinde ceza işlemi uygulandı. Amaç ve hedefimiz aslında cezadan daha çok denetimlerle bilgi vererek, işletmelerde farkındalığı oluşturmak, esnafımızın sağlıklı, kaliteli ve hijyenli şekilde sunum yapmasıdır. Salgın sürecinde sağlık çalışanlarımız ciddi çaba sarf ediyor. Bizim de onlara destek çıkmamız gerekiyor."

Karayılan, kentte ekiplerin 3 vardiyeli olarak 24 saat denetimleri sürdürdüğünü belirterek, vatandaşların işletmelerdeki olumsuzluk veya kural dışı durumlarla ilgili ALO 174 Gıda Hattı'nda kendilerine ulaşmalarını istedi.

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