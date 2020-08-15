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Aktüel

Gaziantep'te geçici süreyle gösteri ve yürüyüş etkinlikleri yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 12:52:56 -
Gaziantep'te geçici süreyle gösteri ve yürüyüş etkinlikleri yasaklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oturma eylemi, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının toplu eylem, etkinlikler nedeniyle yayılması riskinin önlenmesi amacıyla gereken tedbirlerin salgın sürecinde alındığı ve alınmaya devam edileceği belirtildi.

Valilik izni dışında gerçekleştirilecek etkinliklerin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve Valimizce izin verilenler hariç) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri vb. her türlü eylem/etkinlikler İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddeleri ve ayrıca Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince 15-30 Ağustos tarihlerinde 15 gün boyunca, genel asayiş ve kamu düzenin korunması için valilik oluruyla yasaklanmıştır."


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