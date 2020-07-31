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Aktüel

Gaziantep'te gasp şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 22:37:12 -
Gaziantep'te gasp şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kökmen Bulvarı'nda bir kişinin cep telefonunu gasbeden şüphelin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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