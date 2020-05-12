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Aktüel

Gaziantep'te gasp şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 12:07:07 -
Gaziantep'te gasp şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, bir kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çakmak Mahallesi'nde bir kişiyi darbederek cep telefonunu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği zanlıyı bir aracın kasasına saklanırken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ele geçirilen cep telefonu sahibine teslim edildi.

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