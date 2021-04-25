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Yerel Gaziantep'te flaş operasyon! Tam 5 milyon 930 bin…
Yerel

Gaziantep'te flaş operasyon! Tam 5 milyon 930 bin…

Gaziantep'te bir araçta 5 milyon 930 bin makaron ele geçirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 13:10:00 -
Gaziantep'te flaş operasyon! Tam 5 milyon 930 bin…

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 5 milyon 930 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışma neticesinde, ilçede gümrük kaçağı makaron bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, bir araçta yaptıkları aramada 5 milyon 930 bin makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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