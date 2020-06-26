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Aktüel

Gaziantep'te firma çalışanlarına antikor temelli Kovid-19 testi yapılıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-26 18:59:57 -
Gaziantep'te firma çalışanlarına antikor temelli Kovid-19 testi yapılıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı organizasyonunda firmalara yönelik antikor temelli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tarama testleri yapılmaya başlandı.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, antikor temelli yeni tip koronavirüs tarama testi yaptırmak isteyen firmalar, belirledikleri personel listesini GSO'ya bildiriyor. Talepler İl Sağlık Müdürlüğüne iletildikten sonra firmalara giden sağlık personeli, çalışanların test işlemlerini gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, mart ayından itibaren iş yerleri ve çalışanlara yönelik birçok tedbirin alındığını belirtti.

Üretimin devam etmesi için çalışanların sağlığını koruyacak önlemlerin alınmasının çok önemli olduğunu kaydeden Ünverdi, "Salgınla mücadele kapsamında bugün itibariyle antikor tarama testlerinin başlaması çok önemli. Bu sayede salgına karşı önlemler konusunda işletmelerimizde çok daha etkin bir sürece geçeceğiz. Antikor temelli tarama testiyle vakalar önceden tespit edilerek, yayılımın önüne geçilecek ve bağışıklık düzeyinin belirlenmesi sağlanacak. Bu sayede sağlığımızı korurken, üretimlerimizdeki aksamaların önüne geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

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