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Aktüel Gaziantep'te firari PKK/KCK hükümlüsü saklandığı evde yakalandı
Aktüel

Gaziantep'te firari PKK/KCK hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:44:14 -
Gaziantep'te firari PKK/KCK hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y, saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası kesinleşen firari H.Y'nin kent merkezinde bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.

Yaklaşık 4 yıldır firari olan H.Y, saklandığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

H.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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