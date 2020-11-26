Gaziantep'te firari PKK/KCK hükümlüsü saklandığı evde yakalandı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y, saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası kesinleşen firari H.Y'nin kent merkezinde bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.
Yaklaşık 4 yıldır firari olan H.Y, saklandığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
H.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.