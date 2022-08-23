Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü tutuklandı
Gaziantep'te FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.
Gaziantep'te FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü kentte, FETÖ/PDY'ye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.
Bu kapsamda FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Y. isimli örgüt üyesinin yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı bildirildi.
Firari hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konulduğu ifade edildi. (İLKHA)