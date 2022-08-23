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Yerel Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü tutuklandı
Yerel

Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 09:52:00 - 2022-08-23 09:56:53

Gaziantep'te FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü kentte, FETÖ/PDY'ye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Bu kapsamda FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Y. isimli örgüt üyesinin yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı bildirildi.

Firari hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konulduğu ifade edildi. (İLKHA)

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