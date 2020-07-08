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Aktüel

Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin "gaybubet evleri"ne operasyon: 9 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 12:48:08 -
Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin "gaybubet evleri"ne operasyon: 9 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik operasyonda aralarında örgütün izdivaç sorumlusu kadının da bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik ByLock kullanan, Bank Asya hesabı olan, haklarında yakalama kararı bulunan ve halen örgütsel eylemlerine devam ettikleri belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Örgütün hücre evlerine yönelik 6 adrese düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün izdivaç sorumlusu kadının da bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 4 sahte kimlikle çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bir şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

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