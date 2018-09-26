Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu, 15 gözaltı! Adreslere tek tek baskın yapıldı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenlendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri'nin ekipleri, örgütün kullandığı ve dışarıyla herhangi bir bağlantısının olmadığı hücre evlerine yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 395 bin lira ile 4 bin 567 dolar ve 310 avronun yanı sıra başkalarına ait nüfus cüzdanı ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale de el konuldu

Örgütün emniyet yapılanmasının "mahrem imamı"nın da yer aldığı 15 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.