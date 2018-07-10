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Gaziantep'te FETÖ'nün mahrem sorumlusuna hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na yönelik davada, eski öğretmen 7 yıl 6 ay hapis cezasına  çaptırıldı.

10 Temmuz 2018 Salı 17:02
Gaziantep'te FETÖ'nün mahrem sorumlusuna hapis cezası

Sanık A.Ç, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, hakkında daha önce örgüt  sorumlusu olduğu yönünde verilen beyanların iftira olduğunu savundu.

Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak'ın ByLock ya da Eagle programlarını  kullanıp kullanmadığını sorduğu A.Ç, programları yüklemediğini ve kullanmadığını  öne sürdü.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın ByLock ile Eagle programlarını  yüklediğini, emniyet mahrem yapılanmasında polis memurlarından sorumlu olduğunu,  "Emin" kod adını kullandığını, sohbet toplantıları düzenlediğini, himmet  topladığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay  hapis cezası verdiği A.Ç'nin, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 17:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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