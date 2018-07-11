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Gaziantep'te FETÖ'den 20 kişi cezaevine gönderildi

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 kişiden 20'si tutuklandı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:41
Gaziantep'te FETÖ'den 20 kişi cezaevine gönderildi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan belirli zaman dilimlerinde ardışık olarak aranmak suretiyle örgütle irtibat kurdukları tespit edilen 45 kişi gözaltına alınmıştı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 20’si sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan 25’i hakkında adli kontrol kararı uygulandığı öğrenildi. 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:41
  1. Gaziantep
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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