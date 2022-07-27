  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gaziantep'te feci olay! Acı haber geldi
Gündem

Gaziantep'te feci olay! Acı haber geldi

Gaziantep'te çıkan ahır yangınında dumandan etkilenen 12 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 12:46:00 -
Gaziantep'te feci olay! Acı haber geldi

Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'ndeki bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangın sırasında ahırda bulunan ve dumandan etkilenen 12 yaşındaki Hamza Dülüklüoğlu, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kurtarılamayan küçük çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları teslim edildi.

Öte yandan yangın sırasında ahırdaki 30 küçükbaş telef oldu.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, telef olan koyunları ve kullanılamaz hale gelen ahırın molozlarını kaldırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23