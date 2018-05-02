Gaziantep'te feci kaza can aldı!

Kaza, İslahiye-Hassa karayolunun 5'inci kilometresi Ağabey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hassa yönüne giden Ahmet Cevher yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Kazada, otomobilden fırlayan Ercan Keş, olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta sıkışan sürücü Ahmet Cevher ise yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkarılan Ahmet Cevher, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Keş'in cesedi de olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için morga gönderildi.