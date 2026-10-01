Gaziantep'te eşini tüfekle öldüren Halil Özdemir'e müebbet hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, Gaziantep'te 2024 yılında eşi Zeynep Özdemir'i tüfekle vurarak öldüren Halil Özdemir'i, bozma sonrası yeniden görülen davada eşine yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığa, oğlu, kızı ve damadına yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 10 yıl 10 ay, 15 yıl 10 ay, 11 yıl 10 ay ve 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Heyet, tutukluluğun devamına karar verdi.

Duruşmada maktul avukatları, sanık ve sanık avukatları hazır bulundu. Sanığın çocukları ve damadı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında "Beni ailece oyuna getirdiler" dedi

Son savunması alınan Halil Özdemir, "Eşimin şüpheli davranışları vardı. Kızımla eşim sürekli süsleniyordu. Ben de onların bu hareketlerinden şüphelendim. Beni ailece oyuna getirdiler. Benim amacım oğluma sıkmak değildi. Damadım Hanifi'ye sıktım. Fakat evladıma isabet etti kurşun" dedi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın eşi ve kızı için "kasten öldürme", oğlu ve damadı için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.

Olay 13 Mayıs 2024'te Belkız Mahallesi'nde yaşandı

Olay, 13 Mayıs 2024 tarihinde akşam saat 22.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadıkları evdeki aile içi tartışmanın ardından cinnet getiren Halil Özdemir (46), eline aldığı tüfekle eşi Zeynep Özdemir (44), oğlu İ.E.Ö. (15) ve damadı Hanifi B.'ye (23) ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinde Zeynep Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşini öldüren, oğlu ile damadını da ağır yaralayan zanlı Halil Özdemir, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.