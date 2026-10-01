  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Herkes ahlaksız, herkes suçlu peki ya biz? Fon krizi mağdurları için iki banka devrede! Bir milyon kayıtsız motokurye ölüm saçıyor! Solcuların çok sevdiği Esad'ın İsrail'le gizli ortaklığını BM ifşa etti! Rejim askerleri Tel Aviv'de tedavi edilmiş! Komşu kaşınıyor: Yunanistan İsrail'den aldı Türkiye sınırına koydu! Suriye’de kritik doğal gaz hattında büyük patlama! 3 santral birden sustu 1 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi 1 Ekim 2021: Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı (Eski Milletvekili - Bakan) Türkiye'nin o hamlesi Yunanistan'ı panikletti! 'Bizim için felaket olacak' Meclis tatilden dönüyor: Vatandaşın tek isteği sivil Anayasa
Yerel Gaziantep'te eşini tüfekle öldüren Halil Özdemir'e müebbet hapis cezası verildi
Yerel

Gaziantep'te eşini tüfekle öldüren Halil Özdemir'e müebbet hapis cezası verildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Gaziantep'te eşini tüfekle öldüren Halil Özdemir'e müebbet hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, Gaziantep'te eşi Zeynep Özdemir'i tüfekle öldüren Halil Özdemir'i bozma sonrası yeniden görülen davada müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, Gaziantep'te 2024 yılında eşi Zeynep Özdemir'i tüfekle vurarak öldüren Halil Özdemir'i, bozma sonrası yeniden görülen davada eşine yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığa, oğlu, kızı ve damadına yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 10 yıl 10 ay, 15 yıl 10 ay, 11 yıl 10 ay ve 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Heyet, tutukluluğun devamına karar verdi.

Duruşmada maktul avukatları, sanık ve sanık avukatları hazır bulundu. Sanığın çocukları ve damadı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında "Beni ailece oyuna getirdiler" dedi

Son savunması alınan Halil Özdemir, "Eşimin şüpheli davranışları vardı. Kızımla eşim sürekli süsleniyordu. Ben de onların bu hareketlerinden şüphelendim. Beni ailece oyuna getirdiler. Benim amacım oğluma sıkmak değildi. Damadım Hanifi'ye sıktım. Fakat evladıma isabet etti kurşun" dedi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın eşi ve kızı için "kasten öldürme", oğlu ve damadı için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.

Olay 13 Mayıs 2024'te Belkız Mahallesi'nde yaşandı

Olay, 13 Mayıs 2024 tarihinde akşam saat 22.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadıkları evdeki aile içi tartışmanın ardından cinnet getiren Halil Özdemir (46), eline aldığı tüfekle eşi Zeynep Özdemir (44), oğlu İ.E.Ö. (15) ve damadı Hanifi B.'ye (23) ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinde Zeynep Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşini öldüren, oğlu ile damadını da ağır yaralayan zanlı Halil Özdemir, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23