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Yerel Gaziantep'te eşini pompalı tüfekle öldürüp 3'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
Yerel

Gaziantep'te eşini pompalı tüfekle öldürüp 3'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
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Gaziantep'te eşini pompalı tüfekle öldürüp 3'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Gaziantep Şahinbey'de eşi Merve Keklikçi'yi pompalı tüfekle öldürüp 3'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan Harun Keklikçi, kasten öldürme ve yaralamadan tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde eşi Merve Keklikçi'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra sokakta rastgele ateş ederek 3'ü çocuk 4 kişiyi yaralayan Harun Keklikçi (32), kasten öldürme ve yaralama suçlarından tutuklandı.

Olay, 20 Eylül'de öğle saatlerinden sonra ilçeye bağlı 60. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Harun Keklikçi, evlerinde eşi Merve Keklikçi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan pompalı tüfeği alan Keklikçi, eşine ateş etti. Ardından sokağa çıkan şüpheli, elindeki tüfekle çevreye ateş açtı. Sokakta bulunan Hatice Ö. (53) ile 3 çocuk yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan Harun Keklikçi'nin evinde yapılan incelemede, Merve Keklikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 1 kadın ile 3 çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Cinayet Büro ekipleri yakaladı, hakimlik tutukladı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı, emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan zanlı, cezaevine gönderildi.

Olayda hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Merve Keklikçi'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından memleketi Kilis'te defnedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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