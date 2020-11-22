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Aktüel Gaziantep'te eşi tarafından otomobilden atıldığı iddia edilen kadın öldü
Aktüel

Gaziantep'te eşi tarafından otomobilden atıldığı iddia edilen kadın öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-22 22:56:30 -
Gaziantep'te eşi tarafından otomobilden atıldığı iddia edilen kadın öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te eşi tarafından darp edildikten sonra otomobilden atıldığı iddia edilen kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, S.D, 11 Kasım'da Körkün Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilinde tartıştığı eşi Güllü D'yi (47) darp ettikten sonra araçtan attı.

Ağır yaralanan Güllü D. çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Güllü D. yapılan müdahelelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


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