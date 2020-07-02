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Aktüel

Gaziantep'te epilepsi hastası çocuğa polislerden doğum günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-07-02 10:36:54 -
Gaziantep'te epilepsi hastası çocuğa polislerden doğum günü sürprizi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te polis ekibi, 14 yaşındaki epilepsi hastası Nuh Eryiğit'e doğum günü sürprizi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 yaşına giren Nuh Eryiğit, babası aracılığıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekiplerinden doğum günü için ricada bulundu.

Ekipler, aldıkları pasta ve hediye ile Eryiğit'in evine gitti.

Doğum günü pastasıyla eve giren polisleri gören Eryiğit, mutlu bir şekilde pastanın mumlarını üfledi.

Eryiğit'in parka gitmek istediğini söylemesi üzerine ekipler, onu polis arabasıyla gezdirdi ve parka götürdü.

Burada gönlünce eğlenen Eryiğit, daha sonra ekipler tarafından evine bırakıldı.

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