Gaziantep’te Emre Apartmanının Şantiye Şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun İstanbul’da yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep’in Şehit Kamil ilçesinde yıkılan Emre Apartmanının Şantiye Şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun’un İstanbul’da yakalandığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep’in Şehit Kamil ilçesinde yıkılan Emre Apartmanının Şantiye Şefi ve fenni mümessili olduğu öne sürülen şüpheli Nazmi Tosun ile ilgili çalışma başlattı.

Hakkında savcılıkça açılan “Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme ve İmar Kanuna Muhalefet” suçu çerçevesinde soruşturma açılan Tosun’un yakalanması için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen talimat istikametinde harekete geçen polis, şüphelinin Ümraniye’de olduğu bilgisine ulaştı. Zanlı, bu sabaha karşı Ümraniye’deki evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Hakkında savcılıkça açılan “Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme ve İmar Kanuna Muhalefet” suçu çerçevesinde soruşturma açılan şantiye şefinin, ilerleyen saatlerde soruşturmanın yürütüldüğü Gaziantep’e sevk edileceği öğrenildi.