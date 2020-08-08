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Aktüel

Gaziantep'te elektrik akımına kapılan işçi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-08 12:19:47 -
Gaziantep'te elektrik akımına kapılan işçi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir fabrika inşaatında çalışırken elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Başpınar 5. Organize Sanayi Bölgesinde yapımı süren bir fabrikanın inşaatında çalışan İsmail İ. (40) elindeki demirin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, İsmail İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.


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