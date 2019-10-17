Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü Devrilen otomobilin içinde olan kadın sürücünün Nurdağı ilçesinde öğretmen olduğu öğrenildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü. Cemile Hoşça'nın (29) kullandığı otomobil, Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Nurdağı Kurudere Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak 30 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hoşça'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Hoşça'nın cenazesi, daha sonra Adana Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Hoşca'nınNurdağı Nurten Öztürk Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı, kazanın da Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden Nurdağı'na dönerken yaşandığı öğrenildi.

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